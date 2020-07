Soldes Rakuten : nouvelle baisse de prix sur le Xiaomi Mi Note 10 !

Le Xiaomi Mi Note 10 est un téléphone performant et Rakuten le propose à prix cassé pendant les soldes estivales. Profitez d’un smartphone doté d’un appareil photo 108 MPixel soit 12 fois la résolution 4K. Il écrase la plupart de ses concurrents avec une telle définition. Il dispose d’un zoom hybride 10x avec stabilisation de l’image sur 4 axes. Sa caméra avant permet de faire des selfies en 32 MPixel.

Sa puissance provient de son processeur 64 bits Qualcomm Snapdragon 730G qui fonctionne à 2,2 GHz avec 8 cœurs. Il est secondé par un chipset graphique Qualcomm Adreno 618 et il dispose de 6 Go de Ram et 128 Go de capacité de stockage. On retrouve la reconnaissance faciale et un lecteur d’empreinte digitale pour déverrouiller le téléphone.

Il est équipé d’un écran AMOLED de 6,47“ avec verre 3D incurvé et dispose d’une résolution de 2340 x 1080 pixels Full HD+, la luminosité atteint 600 cd/m2 et le contraste à un rapport de 400000 :1.