Dernières heures pour le forfait mobile 120 Go à prix mini chez RED by SFR

Mais revenons à l'offre qui nous intéresse particulièrement ici, à savoir le forfait 4G RED by SFR 120 Go à 15€ par mois. L'élément qui le distingue le plus est bien entendu sa généreuse enveloppe de données de 120 Go pour un abonnement de seulement 15€.

Grâce à la qualité du vaste réseau mobile SFR, vous devriez pouvoir profiter quasiment partout de la 4G afin de télécharger, écouter de la musique, regarder des vidéos ou jouer à des jeux mobiles sans jamais craindre d'être dans le rouge. À noter qu'au-delà des 120 Go originaux, un unique rechargement de 50 Go à 10€ par mois est possible.

15 Go de cette enveloppe pourront être alloués à vos séjours depuis l'Union Européenne et les DOM, ou 20 Go si vous rajoutez 5€ supplémentaires à l'abonnement. Cette petite rallonge vous octroiera également les mêmes avantages depuis les États-Unis et le Canada.

Ensuite, ce forfait s'accompagne des classiques appels, SMS et MMS illimités, vers tous les opérateurs en France Métropolitaine à 200 destinataires différents par mois. Ces mêmes avantages vous sont octroyés depuis l'Union Européenne et les DOM, ainsi que depuis les États-Unis et le Canada si vous souhaitez bénéficier de l'option à 5€ supplémentaires par mois.