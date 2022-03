RED by SFR : retour en force du forfait THE BIG RED 100 Go à 10€ par mois 🔥

Ce forfait BIG RED procure donc la bagatelle de 100 Go de données mobiles. Une recharge de 50 autres Go pour 10 euros est aussi disponible si vous épuisez votre quota.

Les appels sont illimités vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et vers les DOM, alors que les SMS et MMS sont illimités vers tous les opérateurs en France métropolitaine seulement. Depuis l'étranger (Union Européenne et DOM), vous accédez à 14 Go d'internet ainsi qu'aux appels, aux SMS et aux MMS en illimité.

Vous pouvez aussi souscrire des options pour enrichir votre abonnement. Pour 2 petits euros en plus par mois, le forfait passe de 100 à 200 Go de données mobiles. En ajoutant 5 euros, vous profitez du support de la 5G. Et pour 5 euros mensuels supplémentaires, vous pouvez utiliser 20 Go de data depuis l'UE, les DOM, les États-Unis et le Canada, ce qui est bien utile pour les voyageurs.