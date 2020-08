Forfait mobile : 4 bons plans à saisir avant la rentrée chez RED, Sosh, Free et B&you

C'est le forfait RED by SFR 80 Go à 14€/mois qui ouvre la marche. Cette formule propose une enveloppe internet de 80 Go avec la possibilité d'effectuer jusqu'à quatre recharges de 1 Go chacune (2€ à chaque fois) par mois. Les appels sont illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine ainsi que dans les DOM (hors Mayotte). Un appel ne peut dépasser une durée maximale de 3 heures.