Apple, Samsung, Xiaomi : les promotions smartphones chez RED by SFR

Deux smartphones Samsung en promo avec RED !

Le top des promos du moment

Contrairement aux autres offres, vous n'avez pas besoin d'être abonné à un forfait RED by SFR pour bénéficier des bons plans qui vont suivre. Vous pouvez parfaitement choisir un téléphone nu et le recevoir chez vous gratuitement sous deux à cinq jours ouvrés. Bien entendu, si vous choisissez également de souscrire à un forfait de l'opérateur, une remise supplémentaire sera appliquée sur le mobile sélectionné. C'est à vous de voir.Dans les paragraphes qui vont suivre, nous mettrons en avant deux smartphones. Il s'agit des Samsung Galaxy A51 et à A71. Mais comme vous allez pouvoir le constater, d'autres marques comme Apple et Xiaomi sont présentes dans notre sélection. Entrons immédiatement dans le vif du sujet.Commençons avec un rapide descriptif du Samsung Galaxy A51 vendu à 289€ au lieu de 339€.Il dispose d'un écran 6,5 pouces Super AMOLED Plus avec une définition de 2400 x 1080 pixels. Ce modèle embarque aussi un processeur Exynos 9611, 4 Go de RAM, une mémoire interne de 128 Go et une batterie dotée d'une autonomie de deux journées complètes. Une telle configuration lui permet d'ouvrir toutes les applications rapidement. Il est aussi très polyvalent pour les photos avec pas moins de quatre capteurs placés dans son dos. À vous les vidéos en 4K du plus bel effet. Bref, il s'agit d'un mobile ergonomique, avec un bel écran et un prix très attractif.Passons maintenant au second smartphone de la marque coréenne, le Samsung Galaxy A71 à 389€ au lieu de 429€.Il est plus performant que le smartphone précédent avec son écran Super AMOLED Plus 6,7 pouces pour une résolution de 2400 x 1080 pixels. Le processeur Snapdragon 730 est épaulé par 6 Go de RAM et une mémoire de 128 Go. Les performances sont au rendez-vous pour les taches les plus simples et la dalle est vraiment magnifique. L'autonomie est toujours de deux journées et la partie réservée aux photos est également très convaincante avec une fois de plus quatre capteurs placés à l'arrière. Parmi les fonctionnalités appréciables, nous avons droit à la charge rapide 25 Watts. Un mobile extrêmement complet !À présent, terminons sur plusieurs smartphones également en promotion chez RED by SFR. Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Dans cette liste, nous retrouvons l'iPhone SE, le Xiaomi Mi 10 Pro et le Xiaomi Mi 9 Lite. Tous les liens disponibles ci-dessous vous porteront directement vers le mobile de votre choix.Tous possèdent des capacités vraiment honnêtes qui vous permettront de naviguer entre les applications sans ralentissement et de jouer aux meilleurs jeux téléchargeables sur les boutiques en ligne. Vous n'allez pas être déçu !Vous connaissez toutes les informations essentielles sur ces remises signées RED by SFR. N'hésitez pas à en profiter tout de suite.