Forfait mobile : RED joue les prolongations sur l'offre 60Go à 12€

Pourquoi Clubic recommande ce forfait RED 60 Go?

Un forfait sans engagement

Un prix garanti à vie

Un volume de data très conséquent

Comparatif : découvrez notre comparatif des : découvrez notre comparatif des meilleurs forfaits mobiles en 2020

Un prix qui ne double pas au bout d'un an

Un forfait 4G illimité sans compromis

Au cours de ces dernières années, les opérateurs mobiles français avaient tendance à proposer des promotions sur leurs différents forfaits qui étaient valables durant 12 mois.Cette fois-ci, RED by SFR permet de bénéficier d'un forfait mobile contenant une enveloppe data de 60 Go à 12 euros par mois et ce, sans prix qui double au bout d'un an. Cette offre sans engagement est valable pour les nouveaux clients issus d'autres opérateurs.Pour information, si vous cherchez des données plus conséquentes, il existe le forfait mobile série spéciale B&You 80 Go à 13,99€/mois.Jusqu'au lundi 4 mai 2020, les nouveaux clients RED by SFR auront donc l'opportunité de souscrire à ce forfait à 12 euros par mois.Le forfait vous permet de disposer surtout d'un internet mobile avec 60 Go de de données en 4G en France métropolitaine (dont 8 Go utilisables en Europe/DOM) et des appels et SMS/MMS illimités en France métropolitaine.Pour la souscription de ce forfait, le nouveau client pourra bénéficier de 100 Go offerts sur le SFR Cloud qui est idéal pour stocker et accéder à tous types de documents (photos, vidéos ...) partout et en toute sécurité.Pour terminer, l'opérateur prélèvera la somme de 10 euros pour l'envoi de la carte SIM par voie postale et vous conservez gratuitement votre numéro de mobile actuel.