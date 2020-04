Forfait mobile : profitez de l'offre RED 60Go à 12€/mois avant ce soir minuit

Pourquoi Clubic recommande ce forfait RED 60 Go?

Un forfait sans engagement

Un prix garanti à vie

Un volume de data très conséquent

Une offre complète sur un excellent réseau mobile

Des communications sans limites en France et à l'étranger

Avec le temps les opérateurs mobiles ont baissé drastiquement le prix de leurs offres. C'est bien simple, il n'a jamais été aussi peu cher de téléphoner, de s'envoyer des messages ou de consulter le web depuis son smartphone. RED by SFR va encore plus loin dans cette guerre des prix qui fait rage et vous propose une offre exceptionnelle qui vous permet de profiter pleinement de votre téléphone pour quelques euros seulement.Ce forfait propose tout d'abord 60 Go de données mobiles sur le réseau 4G de l'opérateur au carré rouge. Vous aurez suffisamment de données pour consulter de nombreuses pages web mais également vos différents réseaux sociaux et regarder des épisodes et des films sur les plateformes de streaming. 8 Go par mois sont également proposés depuis les destinations européennes, pour ne pas perdre le contact et continuer à profiter de vos services en ligne même en déplacement.Le forfait propose également les appels et les SMS illimités, pour communiquer sans aucune restriction avec vos amis et votre famille depuis la France métropolitaine mais également depuis de nombreuses destinations à l'étranger et les DOM. Les appels sont coupés automatiquement après 3 heures de communication, il suffit ensuite de rappeler pour continuer votre échange sans dépenser le moindre euro supplémentaire.Enfin RED by SFR vous propose un prix fixe, unique, disponible tout le temps de votre abonnement. Contrairement à certaines offres qui augmentent leur tarif après 12 mois, ici le contrat est clair et précis. Un prix, une offre, et c'est tout. Pas d'entourloupes.Profitez dès à présent de cette offre exceptionnelle, et ne perdez pas de temps pour vous abonner ! Ce prix promotionnel n'est disponible que jusqu'à ce soir, vous n'avez plus que quelques heures pour souscrire !