Forfait mobile : nouvelle baisse de prix sur le forfait RED 60Go

Pourquoi Clubic recommande ce forfait RED 60 Go?

Un forfait sans engagement

Un prix garanti à vie

Un volume de data très conséquent

RED baisse le prix de son forfait star !

Un forfait RED personnalisable selon vos besoins

Tout d'abord, il est important de souligner le fait que cette réduction est uniquement valable pour tous les nouveaux clients de l'opérateur jusqu'au 6 avril prochain. En ce qui concerne les autres modalités essentielles, sachez que ce forfait est sans engagement de votre part. Vous pourrez donc résilier à n'importe quel moment si la formule ne répond plus à vos attentes. Autre bonne nouvelle, le tarif ne doublera pas au bout d'un an. Vous n'aurez aucune mauvaise surprise sur votre facture mensuelle. Enfin, 10€ supplémentaires vous seront réclamés au moment de la souscription pour recevoir une nouvelle carte SIM.Ce forfait comprend donc une enveloppe internet de 60 Go avec la possibilité d'effectuer jusqu'à quatre recharges tous les mois, de 1 Go chacune (contre 2€ à chaque fois). Les appels sont bien évidemment illimités vers les mobiles comme les fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte). Précisons tout de même qu'un appel ne peut dépasser une durée de 3 heures. Pour ce qui est des SMS/MMS, ils sont également illimitées mais seulement vers l'Hexagone (et dans la limite de 200 destinataires par mois).Évoquons rapidement les possibilités offertes à l'étranger puisque les appels comme les SMS/MMS restent illimités depuis l'Union Européenne et les DOM. Au sein de ces destinations, 8 Go d'internet supplémentaires sont de la partie. Enfin, précisons que ce forfait RED by SFR peut s'adapter à vos besoins. Ainsi, vous pouvez opter pour 100 Go de datas (+8€/mois) et/ou les appels ainsi que les SMS/MMS illimités depuis l'Union Européenne, les DOM, la Suisse, Andorre et l'Amérique du Nord, le tout avec 15 Go d'internet pour ces zones, contre 5€ en plus sur votre facture mensuelle.Bref, RED by SFR s'adapte à tous les budgets et à tous les besoins avec cette formule extrêmement complète. Ne perdez pas une seule seconde si vous voulez faire de grosses économies dès ce début de mois d'avril.