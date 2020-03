Forfait mobile : un bon plan RED 60 Go à ne pas laisser passer 🔥

Pourquoi Clubic recommande ce forfait RED 100 Go?

Un forfait sans engagement

Un prix garanti pendant 2 ans

Pas moins de 100 Go d'internet mobile !

Un forfait RED fiable sur la durée

Choisissez la formule qui vous convient

Comme toujours, commençons avec quelques modalités autour de cette offre valable pour tous les nouveaux clients de l'opérateur jusqu'au 9 mars prochain. Il s'agit bien évidemment d'un forfait sans engagement que vous pourrez résilier n'importe quand. Le tarif affiché n'augmentera pas au bout d'un an comme c'est parfois le cas chez la concurrence. Enfin, comptez les 10€ supplémentaires habituels pour recevoir la nouvelle carte SIM à votre domicile.Pour ce qui est du contenu de cette offre, évoquons la présence des 60 Go d'internet en 4G. Si vous dépassez ce seuil, vous pourrez effectuer jusqu'à 4 recharges de 1 Go chacune (pour 2€ à chaque fois) tous les mois. Les appels sont illimités vers tous les mobiles ainsi que les fixes en France métropolitaine et dans les DOM (un appel ne peut excéder une durée de 3h). De leur côté, les SMS/MMS sont également illimités mais seulement vers l'Hexagone (dans la limite de 200 destinataires par mois).En ce qui concerne vos déplacements à l'étranger, vous aurez droit aux appels et SMS/MMS illimités depuis l'Union Européenne comme les DOM. Dans ces zones, vous pourrez utiliser jusqu'à 8 Go d'internet supplémentaires. En guise bonus, sachez que l'option SFR TV, qui donne accès aux chaînes et bouquets depuis une application dédiée, est incluse.Pour terminer, rappelons que ce forfait est personnalisable. Vous pouvez donc passer à 100 Go d'internet (+8€/mois) et/ou opter pour les appels et SMS/MMS illimités depuis l'UE, les DOM, Andorre, la Suisse ainsi que l'Amérique du Nord (avec 15 Go de datas dans ces pays) pour 5€ en plus chaque mois.Bref, inutile de rappeler que ce forfait RED by SFR est sans doute le plus complet du marché à un tarif aussi abordable. Il vous permettra de rester en contact avec vos proches et l'enveloppe internet proposée est conséquente. Une offre à ne pas rater !