Bon plan forfait mobile : l'offre RED 60 Go toujours en promotion

Pourquoi Clubic recommande ce forfait RED 60 Go?

Un forfait 4G sans engagement avec un prix fixe à vie !

Une offre entièrement personnalisable qui s'adapte à vos besoins

Une très bonne couverture 4G dans l'Hexagone

Un rapport qualité-prix imbattable

Un forfait modulable grâce à deux options

Facturé 12 euros par mois, le forfait 4G RED by SFR est sans engagement et sans prix qui augmente au bout d'un certain temps. Il offre 60 Go d'internet dont 8 Go utilisables en roaming depuis l'Union Européenne et les DOM. Les appels, SMS et MMS sont illimités aussi bien en France qu'à l'étranger (dans une limite de 200 destinataires différents par mois).Sachez qu'il est également possible d'enrichir son offre d'abonnement moyennant finance. Pour huit euros supplémentaires par mois, vous pouvez ainsi bénéficier de 100 Go de données mobile par mois au lieu de 60 Go. Les gros consommateurs vont pouvoir s'en donner à cœur joie, surtout que SFR dispose de la meilleure couverture 4G+ de France selon le dernier baromètre nPerf Autre possibilité, il existe une option "international" pour cinq euros mensuels. Celle-ci fait passer l'enveloppe internet en itinérance de 8 à 15 Go par mois et ajoute de nouvelles destinations. En plus des pays de l'Union Européenne et des DOM, ces 15 Go peuvent être consommés en Suisse, en Andorre, aux États-Unis et au Canada.Dans notre comparatif des meilleurs forfaits mobiles , nous plaçons l'abonnement RED by SFR à la première position grâce à son prix garanti à vie, son offre sans engagement et son enveloppe date généreuse.