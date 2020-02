Internet Box : RED et Sosh casse les prix sur leur offre Fibre

La rapidité sans se ruiner

RED et Sosh vous invite à passer à la fibre

Passer à la fibre peut vraiment changer votre quotidien. En effet, si votre adresse est éligible, vous pourrez télécharger du contenu à toute vitesse et regarder des programmes sur internet sans la moindre latence. Cependant, les tarifs mensuels sont forcément plus élevés que pour de simples offres ADSL. Fort heureusement, nous avons déniché deux promotions qui vous permettront d'effectuer ce changement sans trop impacter votre budget.Ainsi, les offres qui vont suivre ont été mises en ligne par RED et Sosh. À chaque fois, il s'agit d'abonnements sans engagement que vous pourrez résilier à n'importe quel moment. Nous vous informerons dans les paragraphes qui vont suivre quand le prix augmentera sur le forfait concerné. Bref, entrons dans le vif du sujet.Commençons avec l'offre fibre RED à 23€/mois. La location de la box est incluse dans le prix. Cette promotion s'achèvera ce lundi 24 février. Vous bénéficierez d'un débit de 300 Mb/s en téléchargement comme en envoi. Les appels vers les fixes en France et vers plus de 100 destinations à travers le monde seront illimités. En guise de bonus, vous aurez également accès aux appels illimités vers les mobiles en France depuis la Box. Parmi les options, vous pourrez souscrire à 35 chaînes TV contre 2€ supplémentaires par mois ou 100 chaînes à 4€/mois. Enfin, l'option Débit Plus pour surfer sur le web plus rapidement est à 5€/mois.Enfin, terminons avec l'offre Sosh à 14,99€/mois. Le tarif passera à 29,99€/mois au bout d'un an et la promo est valable jusqu'au 5 mars 2020 à 8h. Une fois encore, vous obtiendrez 300 Mb/s de débit (téléchargement et envoi). Les appels resteront illimités depuis la box vers les fixes de France métropolitaine, des DOM et de 100 destinations internationales. 72 chaînes TV seront même accessibles sur demande depuis l'application TV Orange. Vous avez également la possibilité de souscrire à des options comme les appels illimités vers les mobiles de l'Hexagone et des DOM pour 5€/mois. Pour 160 chaînes TV dont plus de 70 en HD, vous devrez une nouvelle fois débourser 5€/mois.Vous savez tout. Il ne vous reste plus qu'à choisir l'offre qui vous conviendra le mieux. N'hésitez pas à poser des questions dans la section réservée aux commentaires si vous avez des interrogations sur ces promotions.