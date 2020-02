🔥 Dernière chance pour bénéficier du forfait mobile RED by SFR 100 Go à 12€ !

RED by SFR propose un forfait 100 Go à vie

Une flopée d'options

La filiale RED de SFR propose un forfait comprenant une très généreuse enveloppe de 100 Go de données mobiles pour seulement 12 euros par mois. Une promotion exceptionnelle puisque habituellement, nous avons droit à 50 Go de data pour ce prix (60 Go en cas d'offre promotionnelle). Il est ensuite possible d'ajouter une option pour passer à 100 Go, mais moyennant 8 euros par mois, ce qui revient donc à 20 euros mensuels. Ici, ces 100 Go ne coûtent que 12 euros, avec prix garanti "pour 2 ans" et sans engagement. Attention, fin de la promotion ce 20 février 2020 à 23h59 précises.Le forfait donne en plus des 100 Go d'internet les appels, SMS et MMS illimités. Vous avez la possibilité d'utiliser 8 Go de data en itinérance depuis l'Union Européenne et les DOM. Les appels, SMS et MMS sont également illimités depuis un pays membre de l'Union Européenne.Vous pouvez ensuite ajouter de nombreuses options moyennant finance en fonction de vos besoin : double appel, appels vers l'Europe, vers l'Amérique du Nord ou SFR TV par exemple. Vous avez aussi l'opportunité de souscrire le bouquet RMC Sport ou l'abonnement Amazon Prime. Bien sûr, aucune obligation : vous pouvez choisir seulement l'offre de base pour avoir vos 100 Go à 12 euros mensuels.D'après notre comparatif des meilleurs forfaits mobiles 4G , celui de SFR by SFR sans promotion (donc à 50 ou 60 Go par mois à 12 euros) est déjà le meilleur du marché. Autant vous dire qu'en passant à 100 Go, l'écart avec les autres forfaits 4G se creuse encore. Foncez !