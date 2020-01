Forfait 4G : RED prolonge son offre 60Go à 12€/mois à vie pour les Soldes

Pourquoi Clubic recommande ces forfaits ?

Avant de rentrer dans les détails de forfait mobile pas cher , notez qu'il s'agit d'une offre sans engagement. Ainsi, vous pourrez résilier son forfait quand vous le souhaitez pour passer chez un concurrent avec une offre qui vous paraît plus intéressante et ce, sans aucun surcoût.Autre très bonne nouvelle, ce forfait illimité RED est sans condition de durée en ce qui concerne son prix. Autrement dit, pas de mauvaise surprise après 1 an d'abonnement. Le prix initial annoncé ne changera pas contrairement à d'autres opérateurs comme Free ou encore Sosh, dont le prix augmente fortement dès le 13ème mois d'abonnement.Maintenant que vous savez tout des modalités du forfait, passons aux caractéristiques de cette offre.Vous avez désormais jusqu'au 20 janvier 2020 pour profiter de l'offre RED by SFR sur le forfait mobile à 60 Go de data (au lieu de 50 Go) à 12 euros par mois.Pour ce prix, vous bénéficiez également des appels, SMS et MMS illimités ainsi que de 8 Go d'internet depuis l'Union Européenne et les DOM. Vous profitez aussi de l'accès au service SFR Cloud pour le stockage de vos documents, photos et vidéos jusqu'à 100 Go. L'intérêt de cette offre est qu'elle est sans engagement, vous pouvez résilier à tout moment. Autre avantage : le prix est garanti "à vie", pas de hausse au bout d'un an comme chez la concurrence.Pour obtenir plus de fonctionnalités, RED laisse le choix aux utilisateurs d'ajouter des options au forfait. Pour cinq euros supplémentaires par mois, on a l'occasion de bénéficier d'une enveloppe de 15 Go de data depuis l'UE, les DOM, la Suisse, Andorre, les USA et le Canada. Idéal pour les utilisateurs habitués à voyager à l'étranger. Pour les gros consommateurs de données mobiles, il est aussi possible de passer de 60 Go à 100 Go d'internet en France moyennant le paiement de huit euros en plus.Dans notre comparatif des meilleurs forfaits mobiles , l'abonnement REd by SFR 60 Go arrive en tête. L'équipe de Clubic le considère comme le plus intéressant du moment.