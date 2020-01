Forfait 4G : l'offre RED 60 Go à 12€/mois se termine ce soir

Plus que quelques heures pour bénéficier des meilleures conditions du forfait RED by SFR

Des options à la carte

Jusqu'au 6 janvier 2019 au soir, il est possible de souscrire un forfait mobile comprenant appels, SMS et MMS illimités ainsi que 60 d'internet pour la modique somme de 12 euros. Un tarif garanti qui n'augmente pas au bout d'un an, d'où son intérêt par rapport aux offres de la concurrence. Il s'agit aussi du seul abonnement petit budget des grands opérateurs à offrir autant de données mobiles. A noter aussi que 8 Go de data sur les 60 sont consommables en itinérance depuis l'Union Européenne et les DOM.Autre point particulier de ce forfait RED by SFR, la possibilité d'ajouter des fonctionnalités selon ses besoins. Pour 8 euros supplémentaires par mois, vous pouvez ainsi bénéficier de 100 Go d'internet au lieu de 60 Go. Pratique pour les gros consommateurs, qui téléchargent, regardent des vidéos en streaming ou partagent la connexion de leur smartphone. Pour les voyageurs, une option internationale est aussi proposée. Pour 5 euros mensuels, vous avez alors droit à 15 Go d'internet depuis les pays membres de l'UE et les DOM, mais aussi en Suisse, en Andorre, au Canada et aux États-Unis.Dans notre comparatif des meilleurs forfaits mobiles 4G , cette offre de RED by SFR est justement celle qui paraît la plus intéressante à la rédaction Clubic.