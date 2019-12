Forfait 4G : tout savoir sur l'offre RED 60 Go à 12€ par mois à vie

Le forfait 60 Go RED by SFR à 12 euros par mois (au lieu de 15 euros par mois)

Que contient le forfait RED by SFR ?

Si vous avez raté l'offre SFR du dernier Black Friday , vous pouvez toujours vous tourner vers le forfait 60 Go RED by SFR à 12 euros par mois (au lieu de 15 euros par mois).Cette offre s'inscrit dans le cadre d'une promotion prenant fin le lundi 9 décembre 2019. Comme il s'agit d'une offre à vie et sans engagement, RED by SFR s'est engagé à ne pas augmenter le prix du forfait mobile. Si vous voyez une autre promotion similaire ou plus avantageuse, vous serez donc libre de choisir un autre opérateur.Après avoir évoqué brièvement le forfait RED by SFR, passons au contenu de ce dernier en détail.Avec le forfait RED à 12€/mois à vie, vous disposez d'un internet mobile avec une enveloppe de 60 Go de data (au-delà de 60 Go, rechargement de 1 Go à 2€ possible) ; des appels illimités 7j/7 vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte) ; et des SMS, MMS illimités 24h/24 vers tous les opérateurs en France métropolitaine.. Lorsque vous voyagez à l'étranger depuis l'Union Européenne/DOM, vous bénéficiez toute l'année des appels, SMS/MMS illimités et vous disposez de 8 Go/mois d'internet supplémentaires utilisables depuis ces destinations.Enfin, concernant la carte SIM, RED by SFR vous prélèvera la somme de 10 euros et vous conservez gratuitement votre numéro de mobile actuel.