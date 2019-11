En attendant le Black Friday, RED prolonge son forfait mobile 60 Go à 12€/mois

Pourquoi Clubic recommande le forfait RED 60 Go à 12€/mois ?

RED by SFR avait communiqué sur le fait que son forfait mobile à 60 Go de données mobiles à 12 euros mensuels ne serait plus disponible après le 12 novembre 2019. Bonne nouvelle, il accorde finalement un délai à ceux qui n'ont pas encore pu en bénéficier ! Vous avez désormais jusqu'au 18 novembre 2019 pour souscrire à ce tarif préférentiel.Pour rappel, l'abonnement est normalement commercialisé à 15 euros par mois pour une enveloppe un petit peu moins généreuse de 50 Go de data. Sans engagement et avec prix garanti à vie (contrairement à de nombreuses offres de la concurrence dont le prix augmente après 12 mois), il inclut également les appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l'Union Européenne et les DOM. Et sur les 60 Go disponibles, 8 Go sont utilisables en roaming dans ces régions.L'une des particularités de ce forfait low cost est la possibilité d'ajouter des fonctionnalités à la formule de base. On peut ainsi demander pour huit euros supplémentaires par mois de passer à 100 Go d'internet au lieu de 60 Go.Il est aussi possible de souscrire à une option International, qui fait passer l'enveloppe de données mobiles disponibles en roaming de 8 Go à 15 Go. De plus, nous avons ici droit à un plus grand nombre de destinations : aux pays de l'UE et aux DOM, on ajoute ici la possibilité de communiquer à partir de la Suisse, d'Andorre, du Canada et des États-Unis.En ce moment, en plus des promos sur les forfaits mobiles, RED propose également des réductions sur certains smartphones. Si vous avez envie de changer de mobile, c'est peut-être le moment de craquer !