Forfait RED by SFR : derniers jours pour profiter de l'offre 12€/mois à vie

Le tarif affiché pour le forfait mobile en question est valable uniquement jusqu'au 12 novembre prochain. Seuls les nouveaux clients peuvent en bénéficier. Il s'agit d'une offre sans engagement de votre part. La résiliation pourra donc intervenir dès que vous en aurez envie.Autre bon point, le prix mensuel est garanti à vie ! Ainsi, il ne doublera pas au bout d'un an comme cela peut être le cas chez la concurrence. Enfin, terminons avec les modalités en rappelant que vous devrez débourser 10€ au moment de la souscription pour obtenir une nouvelle carte SIM. Maintenant, passons au contenu de l'abonnement.Tout d'abord, précisons que ce forfait mettra 60 Go d'internet à votre disposition chaque mois. Si vous dépassez ce seuil, vous pourrez toujours activer jusqu'à quatre recharges de 1 Go (pour 2€ chacune).Les appels seront illimités vers les mobiles et les fixes de France métropolitaine ainsi que des DOM. Un appel ne peut dépasser une durée maximale de 3 heures. De leur côté, les SMS et les MMS seront également illimités mais uniquement vers l'Hexagone (dans la limite de 200 destinataires par mois).En ce qui concerne l'étranger, vous aurez toujours droit aux appels et SMS / MMS illimités depuis l'Union Européenne ainsi que les DOM. Dans ces zones, RED by SFR vous créditera 8 Go d'internet supplémentaires par mois. Vous pourrez donc rester en contact avec vos proches.Sachez aussi que ce forfait est personnalisable. Si l'enveloppe de datas ne vous convient pas, il est possible d'en sélectionner une plus conséquente avec 100 Go (+8€/mois). Contre 5€ en plus, vous aurez la possibilité de joindre également la Suisse, Andorre, les USA et le Canada en illimité. En dehors du territoire français, 15 Go d'internet viendront vous épauler.Ainsi, ce forfait RED by SFR est un des plus complets du marché. Vous pouvez le modifier selon vos besoins et il vous accompagnera durant vos déplacements hors de la France. Cette formule profite donc d'un rapport qualité / prix exceptionnel. Il ne vous reste plus qu'à vous emparer de cette bonne affaire avant sa disparition.Enfin, si vous décidez de sélectionner l'abonnement à 12€, vous profiterez d'une belle remise sur l'iPhone 11. Ce dernier verra son prix chuter à 749€. Le mobile de la marque à la pomme possède des capacités tout bonnement impressionnantes. Pour tout savoir à ce sujet, n'hésitez pas à consulter notre test de la bête.