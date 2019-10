🔥 Forfait mobile : nouvelle offre RED 60 Go sans engagement à 12€/mois

Une nouvelle offre RED au top !

Abordable et personnalisable

Ce tarif proposé par RED by SFR est uniquement valable jusqu'au 9 octobre 2019. Notez aussi qu'il s'agit d'une offre sans engagement. Vous pourrez donc résilier n'importe quand si jamais vous avez envie d'explorer de nouveaux horizons. De plus, le prix mensuel ne doublera pas au bout d'un an comme cela peut parfois être le cas chez d'autres opérateurs. Bref, cet abonnement n'a presque aucune contrainte à infliger au client. Vous allez seulement devoir vous acquitter d'un paiement de 10€ pour recevoir une nouvelle carte SIM. Ensuite, le forfait sera directement utilisable et de nombreux services seront mis à votre disposition.Tout d'abord, vous aurez accès à 60 Go d'internet en 4G chaque mois. Quatre recharges de 1 Go pour 2€ chacune seront à votre portée. Concernant les appels maintenant, ils sont illimités vers les mobiles et les fixes en France métropolitaine ainsi que dans les DOM (hors Mayotte). Cependant, chaque appel ne pourra pas dépasser une durée de 3 heures. Les SMS et les MMS ne sont pas non plus limités vers l'Hexagone. Autre petite contrainte, vous ne pourrez pas contacter plus de 200 destinataires par mois.Continuons avec les services inclus à l'étranger. Lorsque vous serez au sein de l'Union Européenne ou dans les DOM, les appels et les SMS / MMS resteront illimités. Autre bonne nouvelle, 8 Go d'internet supplémentaires seront utilisables depuis ces pays. Voilà pour l'offre à 12€/mois. N'oubliez pas, si jamais le contenu du forfait n'est pas suffisant, vous pouvez toujours ajouter des éléments. Par exemple, il est possible de passer à 100 Go (+8€/mois) et/ou d'inclure de nouvelles destinations à l'étranger comme les USA, le Canada, Andorre ainsi que la Suisse, avec 15 Go de datas en plus (+5€/mois).Le forfait RED by SFR 60 Go à 12€/mois est toujours aussi avantageux. Son contenu est très généreux et il conviendra parfaitement à toute la famille. Avec son enveloppe internet conséquente, son tarif abordable et les possibilités offertes à l'étranger, cet abonnement est vraiment immanquable. Vous savez ce qu'il vous reste à faire !