🔥 Forfait mobile : RED lance son offre personnalisable dès 10€/mois

RED : sans engagement et un prix à vie !

Forfait RED 40Go : une offre de base modulable

vous permet de bénéficier de la couverture 4G de l'opérateur sur l'ensemble de la France, tout en profitant d'un forfait à prix réduit. C'est une nouvelle fois le cas avec sa nouvelle offre entièrement modulable.Ainsi, pour, sans engagement, vous profitez des, mais aussi de. De plus, si vous voyagez dans l'Union européenne ou les DOM, vous gardez votre capacité à appeler et envoyer des messages sans compter, ainsi que de 5 Go pour surfer sur le web.Autre avantage : si vous optez pour cette formule, vous avez l'assurance de, même au bout de plusieurs années ! En revanche, il s'agit d'une offre limitée : vous avezpour en profiter.L'autre atout du nouveau forfait de RED by SFR est sa modularité. Vous pouvez en effet, pour qu'il corresponde parfaitement à vos besoins.Par exemple, si vous pensez que 40 Go ne vous suffiront pas, vous pouvez choisir la, en ajoutant 5 €/mois, ou celle à, pour 10 euros de plus par mois.De même, si vous avez plutôt tendance à voyager souvent, vous pouvez opter pour l'. Moyennant 5 euros supplémentaires par mois, vous bénéficiez alors de 15 Go d'Internet dans l'Union européenne et les DOM, mais aussi depuis la Suisse, Andorre, les États-Unis et le Canada ! Et toujours avec les appels, SMS et MMS illimités.Par ailleurs, vous pouvez tout à fait commencer avec l'abonnement à 10€/mois et ensuite changer d'avis en cours de route. Il vous suffira alors d'activer les options précédemment citées. Et si vous n'en avez plus besoin, vous pourrez aisément les annuler et revenir au tarif de base.Choisir le nouveau forfait RED by SFR à 10 €/mois, c'est donc l'assurance de profiter d'un abonnement sur mesure. Vous bénéficiez des appels, SMS et MMS illimités, même à l'international, et vous pouvez sélectionner vous-même les options les plus adaptées à vos besoins, même si ceux-ci évoluent dans le temps.