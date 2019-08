🔥 Forfait mobile : RED lance son nouveau forfait personnalisable !

Forfait mobile RED : une vraie refonte de l'offre

Nouvelle formule RED : créez votre offre idéale

Notre comparatif des meilleurs forfait mobile

C'est un nouveau départ que prendpour la rentrée en refondant totalement son offre de forfaits mobile . Il n'y aura désormais qu', unique, mais personnalisable par vos soins. Ainsi, plus besoin de s'accommoder d'un forfait qui ne vous convient qu'à moitié et de payer pour des options que vous n'utilisez pas. Avec cette nouvelle offre personnalisable, vous payez pour ce dont vous avez vraiment besoin en créant votre forfait sur mesure.Ne tardez pas pour allez faire un tour chez RED, vous avezpour bénéficier des 40Go à un tarif aussi bas !RED part sur une base très attractive, simple et cohérente. Ainsi pour 10€/mois, l'opérateur mobile vous propose :Rappelons que ce forfait 4G estet. Autrement dit, vous pouvez changer d'opérateur quand bon vous semble et le prix initial ne changera pas. Pas de mauvaise surprise après le 12 mois d'abonnement !En partant de cette base, vousqui conviennent le plus à votre utilisation.Besoin de surfer plus longtemps ? Changez vos 40 Go contre duou du. Vous dépenserez respectivement 5€ et 10€ de plus par mois.Vous êtes souvent à l'étranger ? Aucun problème choisissez, lespour accéder à Internet depuis l'Europe, les États-Unis ou le Canada pour 5€ de plus.Le gros avantage, et c'est ce qui fait toute la différence, c'est que vous pouvez. En effet, RED offre une vraie liberté en proposant un forfait modifiable à tout moment. Chaque modification apportée est. Il suffit de vous connecter à votre espace client et de changer vos options en deux temps trois mouvements.Voici les offres qui vous permettent d'ajouter de la data chaque mois à votre forfait de base présenté précédemment dans cet article :Sachez que ces options peuvent être retirées quand vous le souhaitez, sans aucune justification et sans frais.Avec cette nouvelle offre ultra flexible, plus de risque de dépasser votre forfait, et pas moyen de payer un engagement trop cher... car il n'y en a aucun !