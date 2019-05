🔥 Free, RED, B&You, Sosh : les forfaits 4G à prix cassés

Les 4 fantastiques

Découvrez nos 4 forfaits 4G à prix cassés

forfait mobile : les meilleures forfaits pour votre smartphone Pour savoir quel est le meilleur forfait mobile sans engagement selon vos usages, ce comparatif rappelle l'essentiel en posant les quatre principaux critères de choix : le contenu de l'offre, le prix, la couverture du réseau et la qualité des communications.

Notre comparatif des meilleurs forfait mobile

Vous le savez sans doute déjà mais les différents opérateurs adorent casser les prix de leurs forfaits mobile histoire d'attirer un maximum de clients chez eux. C'est une bonne nouvelle pour nous puisque la plupart des tarifs passent en-dessous de la dizaine d'euros chaque mois tout en possédant de nombreux avantages qui ne viendront pas froisser l'utilisateur. Ainsi, nous avons regroupé les forfaits 4G les plus attirants. Nous sommes allés chez RED by SFR Sosh et B&You pour les dénicher.Dans un premier temps, sachez que les abonnements que vous allez découvrir ci-dessous sont. Vous pourrez donc partir n'importe quand même si le tarif doit augmenter au bout de plusieurs mois. Enfin, pour en terminer avec les modalités générales, tous les opérateurs vous demanderont 10€ afin de vous envoyer votre nouvelle carte SIM. Faites aussi attention à la date limite de ces promotions.Commençons avec ce. Ce tarif est garanti à vie et il n'augmentera donc pas. Vous aurez donc droit aux appels illimités vers les mobiles et les fixes situés en France métropolitaine et dans les DOM.Les SMS / MMS sont aussi illimités vers l'Hexagone dans la limite de 200 destinataires par mois. Cette restriction s'applique également aux appels qui ne devront pas non plus dépasser 3 heures chacun. Vous bénéficierez de 40 Go d'internet et de 4 Go supplémentairee en Union Européenne et dans les DOM. Dans ces destinations, vous profiterez aussi des appels et des SMS / MMS illimités. L'option de la librairie Youboox est toujours valable mais disparaîtra au 30 juin prochain.Poursuivons avec le. Notez bien que ce tarif passera à 19,99€ par mois au bout d'un an. Heureusement, il est sans engagement et vous aurez donc la possibilité de partir.Il embarque les appels illimités vers les mobiles comme les fixes de France métropolitaine et des DOM (hors Mayotte). Les SMS ont droit au même traitement de faveur et les MMS sont illimités uniquement vers l'Hexagone. Comme vous pouvez vous en douter, 50 Go d'internet en 4G+ sont d'actualité chaque mois. Le débit sera réduit si vous consommez tout.Pour ce qui est de vos déplacements, les appels et SMS / MMS sont illimités depuis l'Europe et les DOM. Dans ces zones, 4 Go d'internet supplémentaires en 3G vous seront fournis. Bien entendu, vous aurez aussi accès au réseau FreeWifi en France métropolitaine.Allons à présent du côté du. Cette offre est valable jusqu'au 28 mai prochain à 23h59. Une fois de plus, le prix restera stable tout au long de votre abonnement.En France métropolitaine, les appels et les SMS sont illimités vers l'Hexagone et les DOM. De leur côté, les MMS sont sans aucune limite uniquement vers la métropole. À présent, depuis l'Europe et les DOM, les appels et SMS / MMS sont illimités vers ces mêmes destinations ainsi que vers la France métropolitaine.Côté internet maintenant, 40 Go de data sont de la partie et 4 Go de plus seront utilisables en Europe / DOM. Hors de cette enveloppe, chaque Mo vous sera tarifé à hauteur de 0,01€ en France et 0,0054€ dans les DOM comme en Europe.Enfin, concluons avec ce. Au bout de 12 mois, le prix passera à 24,99€/mois. Pas d'affolement, comme nous l'avons déjà précisé précédemment, vous ne serez pas engagé.Les appels et SMS / MMS sont illimités en France. Vous aurez accès à 50 Go d'internet qui pourront être aussi utilisés en Europe, Suisse, Andorre et DOM comme en France. Les appels et les SMS / MMS seront illimités dans et vers ces mêmes zones. Lorsque vous serez sur le territoire français, les appels seront illimités vers les mobiles et les fixes des USA et du Canada. Ils le seront toujours vers les fixes situés en Europe / Suisse / Andorre / DOM. Les SMS ont droit à un traitement de faveur similaire. Vous pouvez consulter la liste des pays concernés directement sur le site de Sosh. Vous pourrez évidemment conserver votre numéro de portable actuel si vous souscrivez à cet abonnement.La promotion s'achèvera le 28 mai 2019 à 9h00 et n'est pas valable pour les clients qui effectuent une migration depuis un forfait Orange et Sosh.Maintenant que vous savez tout, il ne vous reste plus qu'à sélectionner l'offre qui correspond à vos besoins.