RED, Free, B&You ou Sosh : quel forfait mobile 4G illimité choisir ?

Le forfait en question (valable jusqu'au 30 juin 2020) permet aux clients de bénéficier des appels illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte), des SMS/MMS illimités en France métropolitaine (et SMS illimités vers DOM), d'un internet en 4G+ et de 8 Go de data à l'étranger. Au-delà de la période des 12 mois et sauf résiliation, le forfait mensuel passera à 19,99€ (avec 100 Go de data).

Avec 10 Go de données mobiles supplémentaires, l'opérateur mobile Sosh (filiale low-cost d'Orange) propose un forfait à 14,99€ par mois sans engagement (même après 1 an).