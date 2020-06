Forfait Cdiscount Mobile 200 Go à 9,99€/mois pendant 1 an

Jusqu'au mardi 30 juin 2020 inclus, les nouveaux clients Cdiscount Mobile auront donc la possibilité de souscrire à ce forfait à 9,99 euros par mois durant un an. Au-delà de la période des 12 mois, le forfait mensuel passera à 24,99 euros. Et comme il s'agit d'une offre sans engagement, il sera possible d'aller voir un autre opérateur.



Le forfait en question, qui s'inscrit dans le cadre d'une série limitée, contient des appels et SMS/MMS illimités en France et d'un internet mobile de 200 Go depuis la France métropolitaine.



À l'étranger (en Europe/DOM), vous profitez des appels et SMS/MMS illimités vers ces zones et vers la France. 5 Go d'internet mobile en 4G comme si vous étiez en France sont également disponibles. Les destinations incluent les 27 pays de l'Union Européenne (+ l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège) et 8 territoires en Outre-mer.