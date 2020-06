Forfait mobile Sosh 40 Go à 11,99€/mois

Jusqu'au lundi 29 juin 2020 à 9 heures tapantes, les nouveaux clients Sosh auront donc le choix de souscrire à ce forfait à 11,99 euros par mois.



Le forfait concerné, qui s'inscrit dans le cadre d'une série limitée, contient des appels et SMS/MMS illimités en France et d'un internet mobile de 40 Go depuis la France métropolitaine.



À l'étranger (en Europe/DOM), vous profitez des appels et SMS/MMS illimités vers ces zones et vers la France. 8 Go d'internet mobile comme si vous étiez en France sont également disponibles (débit réduit au-delà).