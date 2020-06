Sosh lance un forfait mobile 100 Go à 16,99€ à vie !

Pas de repos pour les bons plans à la sortie des French Days 2020. En effet, des promotions exceptionnelles sont toujours à l'ordre du jour. C'est donc avec un plaisir non dissimulé que nous vous présentons ce forfait mobile Sosh 100 Go à 16,99€/mois.

Pourquoi Clubic recommande le forfait Sosh 100 Go ?

Sosh met ce forfait à disposition de tous les nouveaux clients jusqu'au 22 juin prochain à 9h00. Vous avez donc un peu de temps pour réfléchir. Il est tout de même important de savoir que le tarif mensuel n'augmentera pas au bout d'un an. De plus, l'offre est sans engagement pour vous offrir un maximum de liberté. La résiliation pourra donc intervenir à n'importe quel moment. Enfin, vous pourrez conserver votre numéro actuel et les frais d'activation de la carte SIM s'élèvent à une dizaine d'euros.



Maintenant, évoquons le contenu de cette formule mise en place par Sosh. Les traditionnels appels et SMS/MMS sont illimités en France. Cela vous permettra de communiquer sans la moindre restriction avec vos proches dans l'Hexagone. Vous l'avez sans doute compris mais vous aurez également accès à 100 Go d'internet en 4G chaque mois. C'est largement suffisant pour regarder des vidéos, télécharger des applications et utiliser un GPS sans compter.