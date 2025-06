Le Samsung Galaxy S25 Edge arbore un design en titane premium et un écran Edge de 6,7 pouces. Son processeur Snapdragon Elite garantit des performances optimisées. Le forfait Bouygues Telecom 150 Go inclut les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, Europe, DOM et Suisse. Une offre mobile complète pour les adeptes de connectivité illimitée.