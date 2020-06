Forfait mobile : B&You frappe fort avec son forfait 60 Go à 11,99€/mois

Jusqu'à ce soir, les nouveaux clients Bouygues Telecom ont donc la possibilité de souscrire à ce forfait à 11,99 euros par mois.



Le forfait en question contient des appels et SMS/MMS illimités en France et d'un internet mobile de 60 Go avec le réseau 4G depuis la France métropolitaine.



À l'étranger, il sera possible de profiter de 10 Go d'internet mobile comme si vous étiez en France.



À propos de la carte SIM, Bouygues prélèvera la somme de 10 euros et le client pourra conserver gratuitement son numéro de mobile actuel.