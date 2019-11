Black Friday forfait 4G : nouvelle promo Sosh 50Go à 9,99€ par mois

Un forfait à moins de 10€ sur le réseau numéro 1 en France

Une offre complète même à l'étranger

L'opérateur mobile Sosh est l'un des plus connus aujourd'hui, tout autant pour son nom particulier qui a fait la joie des publicitaires, comme pour ses forfaits mobiles à prix cassés. La marque permet à ses clients de profiter de la qualité du réseau d'Orange, réputée comme la meilleure depuis plusieurs années, tout en profitant d'une offre à petit prix et sans engagement.Avec le Black Friday, Sosh casse une fois de plus les prix et vous propose son forfait 50 Go, son offre la plus complète en matière de données mobiles, pour un tarif de seulement 9,99€/mois durant un an. Avec cette enveloppe, vous avez accès à tous les services web les plus utilisés sur votre mobile comme les réseaux sociaux, les services de streaming ou encore le téléchargement de jeux vidéo. Vous pouvez également utiliser votre smartphone en partage de connexion pour connecter une tablette ou un ordinateur en déplacement, sans craindre le hors-forfait.En plus de l'enveloppe de données 4G, Sosh intègre les appels et les SMS/MMS illimités en France métropolitaine, mais également vers les Etats-Unis et le Canada. Plus besoin de devoir raccrocher précipitamment avec votre correspondant, vous pouvez passer des heures au téléphone sans interruption sans que cela vous coûte un centime de hors-forfait.Et pour les clients ayant l'habitude de voyager en Europe, en Suisse ou encore dans les DOM, Sosh permet d'utiliser son enveloppe data de 50 Go de la même manière qu'en France métropolitaine. Vous pouvez surfer sur les réseaux des opérateurs partenaires de Sosh et continuer à profiter de tous vos services sans même vous poser de questions.Le forfait 50 Go Sosh est à 9,99€/mois la première année, puis 24,99€ une fois les douze premiers mois écoulés. La promotion sera active toute la durée du Black Friday, jusqu'au 2 décembre à 9H du matin. Ne tardez pas trop pour en profiter !