🔥 Forfaits mobile et Fibre : les promos du moment chez Sosh

C'est le moment de "Pachez chez Sosh"

Les promos forfaits mobile et Fibre chez Sosh

L'appli TV d'Orange (offerte sur demande) : 72 chaînes TV sur mobile, tablette et PC/Mac (mais pas sur votre télévision)

(offerte sur demande) : 72 chaînes TV sur mobile, tablette et PC/Mac (mais pas sur votre télévision) L'option décodeur TV + Appli TV d'Orange pour 5 €/mois : 160 chaînes TV dont + de 70 en HD sur votre télévision et sur mobile, tablette et PC/Mac.

, l'opérateur "low cost" assumé parcontinue de baisser ses tarifs avant l'été. Nous avons donc choisi de faire un petit tour sur les offres en cours du côté des forfaits mobile et des offres fibre. Un marché sur lequel la concurrence est rude et où les bons plans ne cessent de tomber chaque semaine. Et lorsqu'il s'agit de lancer des offres très attrayantes et sans engagement, Sosh se débrouille plutôt (très) bien.Dans cette sélection, nous allons nous attarder sur les deux offres phares actuellement disponibles chez Sosh. Au risque de nous répéter, nous vous rappelons que ces offres sont limitées dans le temps, n'hésitez donc pas trop longtemps si l'une d'entre-elles vous intéressent.On commence notre tour des bons plans Sosh avec le. Il s'agit d'une offre, vous permettant ainsi de résilier quand bon vous semble.Sachez que ce tarif est valable durant les 12 premiers d'abonnement, et qu'il passera ensuite à 24,99€/mois. Voyons maintenant, ce que propose Sosh dans cet abonnement.Ce forfait mobile sans engagement vous permet de disposer desur le réseau 4G Orange.Lesvers les mobiles et les fixes en France métropolitaine. Quand vous êtes à l'étranger (Europe/Suisse/Andorre/DOM), vous bénéficiez également des appels, SMS et MMS illimités vers les zones citées et vers la France et de 100Mo d'Internet mobile. Notez que l'acquisition d'une carte SIM universelle vous sera facturée 10€, comme chez la plupart des opérateurs du marché.Passons à présent à. Cette offre valable, vous permettra de profiter d'un débit jusqu'àen téléchargement et en envoi.Les appels sont illimités vers les fixes de France métropolitaine, des DOM et vers plus de 100 destinations dans le monde. L'illimité vers les mobiles est possible via une option facturée 5€/mois.Enfin côté option, Sosh vous permet de profiter de la TV avec votre box de deux manières différentes :Vous savez donc tout ce qu'il y a à savoir sur les bons plans Sosh du moment. A vous de faire votre choix !Plus deClubic :