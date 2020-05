Vente privée : forfait Free 100 Go à 19,99€ + le Xiaomi Redmi Note 8T offert

Le Redmi Note 8T offert avec un forfait Free 100 Go

Le forfait Free mobile sur Veepee en détail

Appels illimités vers les mobiles et fixes de France métropolitaine, vers les mobiles Etats-Unis, Canada, Alaska, Hawaï, Chine (hors Taïwan, Hong Kong, Macao) et DOM et vers les fixes de 100 destinations

SMS illimités vers la France métropolitaine et les DOM

MMS illimités vers la France métropolitaine

Free WiFi illimité

Appels, SMS, MMS illimités depuis Europe et DOM vers les fixes et mobiles d'Europe, des DOM et de France métropolitaine et depuis les Etats-Unis, Canada, Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande et Israël vers les fixes et mobiles du même pays et de France métropolitaine

Internet 25 Go/mois depuis Europe, DOM, Suisse, Guernesey, Jersey, Ile de Man, Etats-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, Algérie, Tunisie, Israël, Turquie, Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande, Inde, Malaisie, Thaïlande, Sri Lanka, Bangladesh, Russie, Ukraine, Serbie, Monténégro, Biélorussie, Macédoine, Arménie, Géorgie, Kazakhstan, Pakistan, Ouzbékistan et Chine (hors Taïwan, Hong Kong, Macao).

L'opérateur Free Mobile est désormais un habitué des surprises sur le site de ventes privées Veepee.Ainsi, jusqu'au mardi 19 mai 2020 à 6 heures précises, il est possible de souscrire au forfait mobile 100 Go à 19,99 euros par mois, durant une période de deux ans. En souscrivant à cette offre, le membre Veepee aura gratuitement le Xiaomi Redmi Note 8T (variante 128 Go, coloris noir) qui est au prix de vente conseillé de 199 euros.Pour information si vous êtes déjà un abonné Freebox, vous bénéficiez d'une réduction de 4 euros sur le forfait Free 100 Go. Le prix mensuel passe alors à 15,99€ et correspond à une offre à peu près similaire de RED By SFR En souscrivant au forfait Free Mobile à 19,99€/mois pendant deux ans, le client dispose essentiellement d'un internet mobile avec une enveloppe de 100 Go de data. L'opérateur propose également :À propos de la carte SIM, Free Mobile prélèvera la somme de 10 euros et l'enverra par voie postale quelques jours après la validation complète de la demande.