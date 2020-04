Forfait mobile : Free relance son offre 60 Go à moins de 10€/mois

Une nouvelle offre Free mobile

Un forfait complet et abordable

Inutile de rappeler que ce tarif préférentiel est uniquement valable pour les nouveaux clients de l'opérateur. Nous sommes en présence d'un forfait sans engagement. Cette mention indique que vous pourrez résilier votre contrat à n'importe quel moment. Une liberté qui est la bienvenue puisque le prix mensuel passera à 19,99€ au bout d'un an. Vous aurez donc la possibilité d'esquiver cette hausse. Dernier point important au niveau des modalités, 10€ supplémentaires vous seront demandés au moment de la souscription pour la nouvelle carte SIM.Maintenant, faisons le tour des éléments mis à votre disposition via cette formule. Elle comprend les appels illimités vers les mobiles comme les fixes en France métropolitaine et dans les DOM (hors Mayotte). Les SMS sont également illimités pour ces destinations et les MMS le sont seulement pour l'Hexagone. Comme son nom l'indique, ce forfait embarque une enveloppe de 60 Go d'internet à utiliser tous les mois. Un volume suffisant pour naviguer sur le web, regarder des vidéos ou même jouer en ligne pendant des heures.Ce n'est pas tout puisque cette offre est également idéale si vous comptez quitter la métropole pour voyager ou travailler. En effet, les appels et les SMS/MMS conserveront leur dimension illimitée en Europe comme dans les DOM. De plus, pour ces zones, 4 Go d'internet en plus pourront être utilisés. De retour en France, sachez que le réseau FreeWifi vous sera ouvert sans aucune limite. Un bon moyen d'être constamment connecté à internet.Free délivre comme toujours une copie des plus convaincantes. Ce forfait mobile est extrêmement riche en contenu et son tarif est bien évidemment très abordable. Bref, le rapport qualité-prix est une nouvelle fois au beau fixe avec cet opérateur.