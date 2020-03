Forfait mobile : profitez du forfait Free 60 Go avant que l'offre ne repasse à 50 Go !

Pourquoi Clubic recommande ce forfait Free 60 Go?

Le prix le moins cher du marché pour la première année

Une forfait mobile sans engagement

Une bonne couverture réseau en France

Dernière ligne droite pour la réduction Free !

Classique mais toujours aussi efficace

La promotion en question est valable pour tous les nouveaux clients de l'opérateur jusqu'au 10 mars (à moins d'une prolongation de dernière minute). Cette formule repassera ensuite à 50 Go. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un forfait sans engagement que vous pourrez résilier à n'importe quel moment. Notez bien que le prix mensuel passera de 9,99€ à 19,99€ au bout d'un an. Enfin, pour en finir avec les modalités, rappelons que vous devrez débourser 10€ supplémentaires au moment de la souscription pour avoir droit à la nouvelle carte SIM.Pour ce qui est du contenu de cette formule, précisons qu'elle embarque les appels illimités vers les mobiles comme les fixes de France métropolitaine et des DOM (hors Mayotte). Les SMS ont droit au même traitement de faveur et les MMS sont uniquement illimités vers l'Hexagone. L'enveloppe internet contient 60 Go de datas en 4G+ utilisables en métropole. Un volume largement suffisant pour naviguer sur le web, télécharger des applications ou encore regarder des vidéos.Ce forfait saura aussi vous accompagner à l'étranger. En effet, si vous comptiez vous rendre dans un pays du continent européen ou dans les DOM, les appels et SMS/MMS seront toujours illimités. Vous pourrez également compter sur 4 Go d'internet par mois au sein de ces destinations. Enfin, terminons en soulignant que le réseau FreeWifi vous sera ouvert en illimité en France métropolitaine. Bref, vous pourrez constamment rester en contact avec vos proches.Notre article touche à sa fin. Vous savez tout sur cette offre Free Mobile 60 Go à 9,99€/mois. Elle vous permettra de réaliser de belles économies pendant un an. Bref, c'est le moment idéal pour y souscrire.