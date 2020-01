Forfait 4G : Free relance son offre 50 Go pour 9,99€/mois

Forfait Free : 50 Go pour moins de 10 euros

Un forfait premium après 12 mois

Le forfait sans engagement Free Mobile est disponible pour le prix de 9,99 euros par mois pendant un an. Il donne accès à 50 Go de données mobiles ainsi qu'aux appels, SMS et MMS illimités. Il est également possible d'utiliser sa carte SIM à l'étranger puisque les appels, SMS et MMS sont illimités depuis les pays membres de l'Union Européenne et les DOM. 4 Go d'internet peuvent être consommés en itinérance dans ces régions.Au bout de la période promotionnelle d'un an, vous basculez automatiquement sur le forfait haut de gamme de Free à 19,99 euros par mois (15,99 euros pour les abonnés Freebox). Avec cette offre, vous bénéficiez de deux fois plus d'internet en 4G+ : 100 Go, toujours avec appels, SMS et MMS illimités en prime.Si vous voyagez régulièrement, ce forfait est très intéressant car il comprend une enveloppe de 25 Go en roaming, utilisables depuis les destinations suivantes : Europe, DOM, Suisse, Guernesey, Jersey, Ile de Man, Etats-Unis, Canada, Mexique, Argentine, Brésil, Algérie, Tunisie, Israël, Turquie, Argentine, Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande, Inde, Malaisie, Thaïlande, Russie, Ukraine, Serbie, Monténégro, Biélorussie, Macédoine, Arménie, Géorgie, Kazakhstan, Pakistan, Ouzbékistan, Chine (Hors Taïwan, Hong-Kong, Macao). Vous pouvez aussi profiter des appels, SMS et MMS illimités depuis ces zones : Europe, DOM, USA, Canada, Australie, Afrique du Sud, Israël, Nouvelle-Zélande.