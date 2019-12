Forfait mobile : à l'approche de Noël, Free propose son forfait 50Go à 9,99€ par mois

Le retour d'un excellent forfait avant Noël

Free vous fait un beau cadeau pour les fêtes de fin d'année

Précisons d'entrée de jeu qu'il s'agit d'une offre sans engagement que vous pourrez résilier à tout moment. C'est une très bonne chose puisque le tarif mensuel passera de 9,99€ à 19,99€ au bout d'un an. Vous aurez donc la possibilité d'éviter cette hausse qui pourrait largement impacter votre budget. Bien entendu, seuls les nouveaux clients qui n'ont pas été abonnés à un forfait Free dans les 30 jours avant cette souscription sont éligibles. Enfin, comptez les éternels 10€ supplémentaires pour obtenir une toute nouvelle carte SIM. Il est temps de détailler le contenu de ce forfait Vous aurez à votre disposition les appels illimités vers les fixes ainsi que les mobiles de France métropolitaine et des DOM (hors Mayotte). Les SMS / MMS sont également illimités au sein de l'Hexagone et les messages peuvent être envoyés sans limitation vers les DOM. Une enveloppe internet de 50 Go en 4G+ est aussi à l'ordre du jour. Si vous deviez dépasser ce seuil, le débit sera bien évidemment réduit. Avec un tel volume, vous pourrez tout de même naviguer sur internet, regarder des vidéos et télécharger des applications sans compter.Pour vos voyages en Europe et dans les DOM, l'opérateur vous permettra d'appeler et d'envoyer des SMS / MMS en illimité. Lorsque vous serez dans ces destinations, 4 Go d'internet en plus seront à votre portée chaque mois. Parmi les services inclus, vous aurez accès au réseau FreeWifi à volonté en France métropolitaine. Enfin, l'option de librairie en ligne Youboox One est toujours de la partie jusqu'au 31 janvier 2020.Ce forfait signé Free Mobile a vraiment tout le nécessaire pour vous permettre de rester en contact avec vos proches. Vous avez jusqu'au 10 décembre 2019 pour y souscrire. Un bon moyen de commencer les festivités de Noël comme il se doit.