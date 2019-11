Forfait mobile 4G : tout savoir sur l'offre Free mobile à moins de 10€ par mois

50 Go pour moins de 10 euros mensuels

Après 1 an, on passe à l'offre premium

Avec cet abonnement, Free Mobile propose les appels, SMS et MMS illimités ainsi que 50 Go de données mobiles pour 9,99 euros par mois. En roaming depuis l'Europe et les DOM, les abonnés bénéficient également des appels, SMS et MMS illimités et de 4 Go d'internet. Et s'il y a des problèmes de connectivité ou qu'on a besoin d'une connexion fixe, le forfait permet de se connecter en illimité aux réseaux FreeWifi en France métropolitaine.Comme souvent, ce tarif préférentiel ne tient que durant 12 mois. Après un an d'abonnement, on passe alors automatiquement au forfait haut de gamme de Free Mobile à 19,99 euros par mois (ou 15,99 euros mensuels si vous êtes abonné Freebox). Mais cette hausse de prix vient aussi avec de nombreux avantages supplémentaires. Déjà, on a droit à 100 Go de 4G+, deux fois plus que sur l'offre précédente, avec bien sûr encore une fois les appels, SMS et MMS illimités. Et si vous avez régulièrement l'occasion d'aller à l'étranger, cette offre est sans doute le meilleur rapport qualité-prix disponible. Nous avons ainsi droit à 25 Go de data depuis plus de 65 pays à travers le monde. Depuis Europe, DOM, USA, Canada, Australie, Afrique du Sud, Israël et Nouvelle-Zélande, on profite même des appels, SMS et MMS illimités.Si vous hésitez encore, n'hésitez pas à consulter notre comparatif des meilleurs forfaits mobiles du moment pour vous aider à faire votre choix.