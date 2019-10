Forfait mobile : Free revient avec une offre 50 Go à 9,99 € par mois !

Une facture à moins de 10 € pendant un an

Les avantages Free mobile

9,99 €, ni plus ni moins, c'est ce que vous paierez chaque mois pour ce forfait mobile qui offre une belle enveloppe de 50 Go. Pour bénéficier de ce tarif avantageux, il faut que vous soyez un nouveau client Free ou que votre dernier abonnement Free mobile soit résilié depuis plus d'un mois. Ce forfait est accessible jusqu'au 5 novembre 2019, vous avez donc encore quelques jours pour vous décider. Si vous hésitez dans le choix de votre forfait mobile, vous pouvez consulter notre comparatif des meilleurs forfaits sans engagement Une fois abonné, vous pourrez stopper votre forfait à tout moment. Vous n'aurez aucun frais à débourser car l'offre de Free est sans engagement. Un élément important à prendre en compte, car ce prix n'est valable que pendant un an et augmentera par la suite pour afficher un montant de 19,99 € par mois. On vous conseille donc de bien noter la date à laquelle vous avez opté pour ce nouveau forfait, afin de pouvoir changer d'opérateur au moment opportun.En dehors de cette offre internet très avantageuse de 50 Go par mois, le forfait Free mobile vous permet de communiquer sans compter. En effet, grâce à un accès illimité à tous les appels, sur les fixes comme sur les mobiles, en France métropolitaine et vers les DOM à l'exception de Mayotte, vous pourrez discuter avec vos proches des heures durant. Les SMS sont également illimités vers ces destinations, tandis que les MMS le sont uniquement vers la France hexagonale. Lors de vos séjours au sein de l'UE ou dans les DOM, vous bénéficierez d'un accès à volonté aux appels, SMS et MMS. Vous pourrez également utiliser votre smartphone pour naviguer sur le web et vous rendre sur vos applications grâce aux 4 Go mis à votre disposition.Avec 50 Go d'internet par mois et des appels et SMS en illimité, vous naviguerez et communiquerez sans compter !