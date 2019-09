🔥 Forfait mobile Free : dernières heures pour l'offre 60 Go à 8,99€/mois !

Free mobile : l'illimité sans engagement

Free sait se montrer généreux

Ce forfait 4G signé Free est un habitué de notre section réservée aux bonnes affaires. Notez bien que ce tarif est valable uniquement jusqu'au 24 septembre. Vous allez vite devoir passer à l'action si vous avez envie d'y souscrire. Il s'agit d'un abonnement sans engagement que vous pourrez résilier quand vous en aurez envie. C'est une très bonne nouvelle puisque le prix mensuel passera de 8,99€ à 19,99€ au bout d'un an. Ce sera sans doute le bon moment de partir et d'esquiver cette hausse importante au passage. Enfin, le forfait est uniquement réservé aux nouveaux clients et 10€ supplémentaires vous seront demandés pour recevoir la carte SIM.Avec cette offre, vous aurez accès aux appels illimités vers les mobiles et les fixes de France métropolitaine ainsi que des DOM (hors Mayotte). Les SMS ne vous imposeront aucune limite non plus vers ces mêmes zones et les MMS devront se contenter d'être illimités vers l'Hexagone. La partie internet se montre très généreuse puisque 60 Go en 4G+ vous seront alloués chaque mois. Avec une telle enveloppe, vous allez pouvoir naviguer sur le web, regarder des vidéos et télécharger des applications à foison.Si vous décidez de partir en voyage en Europe ou dans les DOM, les appels ainsi que les SMS et les MMS seront illimités depuis ces destinations. Ce n'est pas tout puisque 4 Go d'internet supplémentaires en 3G seront crédités sur votre compte pour vos déplacements dans les pays concernés. De retour en France métropolitaine, le réseau FreeWifi vous sera ouvert en illimité. Enfin, l'option Youboox One et ses milliers de livres dématérialisés sera disponible jusqu'au 31 janvier 2020.Une fois encore, c'est un forfait très complet et solide qui s'offre à vous. Si vous êtes vigilant à la hausse du prix au bout de 12 mois, alors cet abonnement a tout pour vous satisfaire. Ainsi, n'hésitez pas à y souscrire avant demain. Rassurez-vous, d'autres bons plans sur les forfaits téléphoniques arriveront très bientôt sur Clubic.