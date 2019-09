🔥 Forfait sans engament : série spéciale Free 50Go à 8,99€/mois

Le meilleur forfait mobile sans engagement Free

Du classique et quelques cadeaux

Comme toujours, Free Mobile met un excellent forfait à votre disposition. Il est bien évidemmentet vous pourrez donc le résilier dès que vous en aurez envie.Une telle liberté est la bienvenue puisque le tarif mensuel connaîtra une forte hausse au bout d'un an. En effet, vous devrez débourser 19,99€/mois si jamais vous conservez cet abonnement. Le choix vous appartiendra. Bien entendu, pour bénéficier de cette offre, vous ne devez pas avoir été client Free dans les 30 jours qui précèdent cette nouvelle souscription. Maintenant que vous êtes au courant des modalités, il est temps d'évoquer le contenu du forfait.Tout d'abord, les appels sont illimités vers les mobiles comme les fixes de France métropolitaine ainsi que des DOM (hors Mayotte). Les SMS bénéficient du même traitement de faveur et les MMS sont seulement illimités vers l'Hexagone. Sur le territoire français, 50 Go d'internet vous seront crédités chaque mois (le débit sera réduit si vous dépassez ce seuil). Un volume important qui vous permettra de télécharger des applications et regarder des films sans le moindre problème.Ensuite, si vous êtes en déplacement dans un pays européen ou dans les DOM, les appels et SMS / MMS illimités vous suivront. Au sein de ces destinations,vous permettra d'utiliser 4 Go d'internet supplémentaires en 3G. Concernant les petits bonus, le réseau FreeWifi vous est ouvert en illimité partout en France. Enfin, l'option Youboox One est accessible jusqu'au 31 janvier 2020. Elle permet de consulter des milliers de livres sans restriction.Ceest une valeur sûre. Si vous faites attention à l'augmentation du tarif mensuel, il vous ravira chaque mois avec son enveloppe internet très importante et ses services illimités dans une bonne partie de l'Europe. Vous pouvez y souscrire dès maintenant en toute tranquilité.