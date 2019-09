🔥 Forfait mobile : Free 50 Go sans engagement à 8,99€/mois pour la rentrée

Free mobile : un forfait avec un maximum de liberté

À lire aussi : Forfait mobile, notre comparatif

Série spéciale 50 Go : l'offre star chez Free

Vous connaissez peut-être déjà cette offre de Free Mobile qui est apparue à plusieurs reprises au sein de notre section réservée aux bons plans. Le forfait en question n'est disponible quedonc vous allez devoir faire vite.Il s'agit d'un abonnementqui vous permettra de résilier à tout moment sans frais supplémentaires. Vous devrez tout de même faire attention au tarif mensuel qui passera à 19,99€ au bout d'un an. Au moment de la souscription, une 10€ en plus vous seront demandés pour votre nouvelle carte SIM. Bien entendu, cette offre est réservée aux nouveaux clients n'ayant pas été abonnés à un forfait Free Mobile dans les 30 jours avant cette nouvelle souscription.Avec ce, vous aurez accès aux appels illimités vers les mobiles et les fixes en France métropolitaine ainsi que dans les DOM (hors Mayotte). Les SMS sont également illimités vers ces zones et les MMS le sont uniquement vers la métropole française. Par ailleurs, 50 Go d'internet en 4G+ seront mis à votre disposition chaque mois. Avec une telle enveloppe, vous pourrez naviguer sur le web, télécharger des applications volumineuses ou encore faire tourner un GPS sur de longs trajets sans avoir à vous soucier de vider votre forfait.Lorsque vous êtes dans un pays d'Europe ou dans les DOM, les appels et SMS / MMS sont toujours illimités. Sur ces territoires, 4 Go d'internet en 3G seront crédités sur votre compte. Si vous dépassez ce seuil, l'opérateur vous facturera 0,0054€ à chaque Mo consommé. Parmi les services inclus dans cet abonnement, vous aurez accès au réseau Free WiFi en illimité partout en France. Enfin, l'option Youboox One vous permettra de consulter plusieurs milliers de livres dématérialisés via une seule et même application. Cette option est disponible jusqu'au 31 janvier 2020.Ceest vraiment idéal pour les plus petits budgets. Malgré son tarif abordable (qui passera à 19,99€ par mois au bout d'un an), l'opérateur propose une offre très complète aussi bien au niveau des appels, des SMS ou encore d'internet. N'hésitez pas une seule seconde.