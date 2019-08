🔥 Forfait mobile : découvrez la série Free 50 Go à seulement 8,99€/mois

Forfait sans engagement Free : la simplicité avant tout

Un forfait 4G très complet !

Déjà, évoquons quelques modalités importantes à prendre en compte. Dans un premier temps, sachez que ce forfait signé Free Mobile est sans engagement. Vous serez donc totalement libre de partir chez un autre opérateur dès que l'envie s'en fera sentir.Aussi,. Cependant, cette hausse pourra facilement être esquivée puisque vous ne serez pas engagé. Enfin, les nouveaux clients sont les seuls à pouvoir profiter de cette offre et préparez 10€ supplémentaires pour recevoir une nouvelle carte SIM.À présent, passons au contenu réel de ce forfait. Les appels illimités vers les mobiles et les fixes en France métropolitaine et dans les DOM (hors Mayotte) sont de la partie. Les SMS sont eux aussi sans limite vers ces zones. De leur côté, les MMS devront se contenter d'être illimités vers l'Hexagone seulement.Pour ce qui est de l'usage à l'étranger, vous aurez accès aux appels et SMS / MMS illimités depuis l'Europe ainsi que les DOM. Lors de vos déplacements au sein de ces destinations, 4 Go d'internet supplémentaires en 3G vous seront crédités. Bien entendu, l'enveloppe de 50 Go pourra être utilisée librement sur le territoire français. Le débit sera réduit si jamais vous dépassez ce seuil.Enfin,. Elle donne accès à plusieurs milliers de livres et ce, même lorsque vous n'êtes pas connecté à internet.Bref, ceest presque parfait. Si vous faites attention à la hausse du prix effective au bout de 12 mois, vous ne serez jamais inquiété par cet abonnement. Il possède un volume de datas suffisant pour télécharger des applications et regarder des vidéos via la 4G et le forfait vous accompagnera durant vos voyages. N'hésitez pas une seule seconde.