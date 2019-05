🔥 Bon plan Free : le forfait mobile illimité 50 Go à prix cassé

Restez mobile

forfait mobile : les meilleures forfaits pour votre smartphone Pour savoir quel est le meilleur forfait mobile sans engagement selon vos usages, ce comparatif rappelle l'essentiel en posant les quatre principaux critères de choix : le contenu de l'offre, le prix, la couverture du réseau et la qualité des communications.

Notre comparatif des meilleurs forfait mobile

Tout d'abord, il est important de mentionner le fait que ce forfait proposé par Free Mobile est sans engagement et que vous pourrez partir chez un autre opérateur dès que vous en aurez envie.Le déclic viendra peut-être de l'augmentation du prix qui passera de 8,99€ à 19,99€/mois au bout d'un an. Vous devrez aussi débourser une dizaine d'euros pour obtenir votre carte SIM toute neuve.Avec ce forfait, vous bénéficierez des appels illimités vers les mobiles et les fixes en France métropolitaine et dans les DOM (hors Mayotte). Les SMS sont eux aussi illimités dans ces zones alors que les MMS ne pourront être envoyés à volonté qu'au sein de l'Hexagone. Côté internet maintenant, 50 Go en 4G + seront à votre disposition.Terminons à présent en évoquant l'étranger puisque depuis l'Europe & les DOM, les appels et SMS / MMS seront illimités. Au sein de ces destinations, vous aurez droit à 4 Go d'internet supplémentaires en 3G par mois. Le réseau FreeWifi vous sera ouvert en France métropolitaine pour toute la durée de votre abonnement.