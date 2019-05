🔥 Free Mobile : dernières heures pour profiter du forfait 60 Go à 8,99 euros par mois

Toujours plus de data !

Nouvelle Série 60 Go

Les appels illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (horsd Mayotte)

vers les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (horsd Mayotte) Les SMS et MMS illimités en France métropolitaine et SMS illimités vers DOM

en France métropolitaine et vers DOM 60 Go d'Internet mobile en 4G+ (débit réduit au-delà)

Les appels, SMS et MMS illimités

4 Go d'Internet mobile en 3G (0,0054€/Mo au-delà)

Les meilleurs forfaits 4G sans engagement Vous souhaitez conserver votre liberté ? Vous avez déjà un smartphone et vous ne voyez aucun avantage à vous engager avec le même opérateur Telecom pour une période de 12 ou 24 mois ? Les forfaits mobiles sans engagement s'offrent à vous !

Notre comparatif des meilleurs forfaits 4G sans engagement

Les multiples promotions sur les forfaits mobile se suivent et se ressemblent. S'il s'agit bien souvent d'une simple extension de l'offre dans les temps, cette fois-ci que neni ! Free propose bel et bien une nouvelle offre, un forfait boosté en data. Vous voulez en savoir plus ? Suivez le guide !Aujourd'hui,fait un joli cadeau à tous les consommateurs compulsifs de data et vient ajouter à son forfait phare, 10 Go d'Internet mobile par mois, le faisant passer de 50 Go à 60 Go.Encore une offre qui va voir le prix grimper me direz-vous ? Et bien non ! Le forfait conserve son prix dePour 8,99€ par mois, l'opérateur français vous propose :Il va s'en dire que ce forfait est, ce qui vous permet de résilier quand bon vous semble. Enfin, nous vous rappelons que ce prix est valable durant votre première année d'abonnement. Il passera ensuite à 19,99€ par mois.Autre point à souligner, tout comme les autres opérateurs sur le marché,de votre ancien numéro de téléphone mobile grâce à votre Relevé d'Identité Opérateur (RIO).Vous savez désormais tout. Cette offre ne dure que quelques heures encore, alors foncez !