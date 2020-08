Soldes : Top 4 des forfaits 4G illimités en promo avant la rentrée

Passons au forfait Free Mobile 80 Go à 12,99€/mois. Ce dernier est disponible jusqu'au 4 août prochain et le tarif mensuel passe à 19,99€ au bout d'un an. Nous retrouvons une nouvelle fois les appels illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine ainsi que dans les DOM (hors Mayotte). Les SMS ont droit au même traitement de faveur et les MMS sont uniquement illimités vers la métropole.