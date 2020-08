Le Surface Pro 7 de chez Microsoft voit son prix chuter jusqu'à -15% pour la rentrée !

Mix parfait entre le PC portable et la tablette tactile, le Microsoft Surface Pro 7 propose un écran tactile haute résolution (2736 x 1824 pixels) de 12,3“. Il est animé par un processeur Intel Core, au choix entre le i3-1005G1, le i5-1035G4 ou le i7-1065G7. Tous sont de la 10e et dernière génération.

Ils embarquent au choix 4, 8 ou 16 Go de mémoire vive. Le disque dur SSD est configurable en 128 Go, 256 Go, 512 Go ou 1 To afin de s’adapter à vos besoins et votre budget. Du côté graphique, le Surface Pro 7 est équipé d’un chipset Intel UHD avec les processeurs i3 ou du Intel Iris Plus avec les processeurs i5 et i7.

Il dispose d’une caméra avant à 5 Mpixel avec qualité vidéo Full HD 1080p et une caméra arrière de 8 Mpixel avec mise au point automatique. Il est livré avec Windows 10 Famille et une version d’essai de 30 jours de Microsoft 365.