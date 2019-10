Batterie externe Xiaomi avec QI pour iPhone et Samsung 10000 mAh à 26,24€ au lieu de 36€

Une batterie à petit prix sur Gearbest

Un accessoire pratique et moderne

Pour ne pas tomber en panne et vous retrouver sans smartphone lors de vos folles échappées, optez pour une batterie externe d'une bonne capacité. Avec ses 10000 mAh, l'accessoire de chez Xiaomi vous permettra de recharger plusieurs fois votre iPhone ou votre Samsung. Vous serez ainsi toujours assuré d'avoir de la batterie, même lors de vos longs déplacements, et cela pour à peine plus de 25 €.En commandant sur le site chinois Gearbest, vous bénéficierez d'une livraison totalement gratuite. Il faudra cependant faire preuve d'un brin de patience car vous ne recevrez pas votre commande avant une quinzaine de jours.La batterie externe Xiaomi dispose de la technologie Qi, un dispositif ultra moderne qui permet une recharge sans fil. Elle est dotée d'une sortie USB A et peut recharger jusqu'à deux appareils en même temps. Elle possède en outre une entrée USB de type C.En pratique, la batterie met deux heures à recharger complètement un smartphone Xiaomi 9. Si elle affiche une capacité de 10000 mAh, sa puissance réelle atteint les 5800 mAh. L Cette batterie portable Xiaomi est très fine, tout en discrétion et en élégance. Elle bénéficie de 9 protections différentes et ne craint ainsi pas plus la surchauffe que les courts-circuits.Si vous ne disposez pas encore de batterie pour recharger votre smartphone à l'extérieur, profitez vite de cette super affaire sur Gearbest.