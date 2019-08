🔥 Bon plan Gearbest : Ampoule Xiaomi Yeelight RGB E27 à 12,72€ au lieu de 35,87€

Xiaomi Yeelight: Des ampoules connectées aux 16 mille couleurs

Une lumière de qualité pour plus de créativité

Les ampoulessont des ampoules connectées du constructeur chinois, spécialiste de domotique intelligente. Ces ampoules fonctionnent à travers une application et se connectent en Wifi. Cependant, pas de panique ! L'installation est très simple et l'utilisation parfaitement intuitive. Légère et jolie, l'ampoule et son socle de métal gris se passe d'abat-jour: c'est un élément de design à elle toute seule. Le bel objet produit de la lumière blanche, chaude ou froide, et tout un camaïeu de couleurs. L'application contient des modes pré-définis (au nombre de 10) classés par thèmes: parmi eux, on retrouve "sunset" ou encore "dating night". Il est toujours possible de régler l'intensité de la lumière, la température des blancs et de naviguer sur le dégradé de couleurs. Finalement, c'est un objet qui s'adapte bien à tous types d'utilisations, basiques ou créatives.En outre, l'application possède une panoplie d'options comme un minuteur et une sélection d'horaires pour allumer et éteindre les ampoules à distance. Créer des atmosphères différentes du bout des doigts, c'est le pari réussi des ampoules Xiaomi Yeelight!Rien n'est compromis sur la qualité de la lumière. Les ampoules de 9 Watts sont sensées pouvoir fonctionner 11 ans sans problème. Les Yeelights sont compatibles avec les plateformes les plus répandues comme Alexa, Google Home ou encore NodeRed. Cette ampoule intelligente intègre un mode "music" qui lui permet d'adapter automatiquement sa luminosité aux bruits environnement. Une option fun pour les plus créatifs. On adore toutes ces couleurs et toutes ces options! Son avantage le plus évident: son prix, et surtout en ce moment! La Yeelight est à seulement 12,72€ en ce moment sur Gearbest, alors on fonce, non ?L'offre est à retrouver aujourd'hui seulement sur Gearbest !