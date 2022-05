Le smartphone 5G Realme 8 en chute libre à l'occasion des French Days

Avec le Realme 8 5G vous allez pouvoir bénéficier des vitesses de connexion les plus rapides du moment. Et pour l'exécution de vos apps et jeux vous pouvez compter sur un processeur octa-core Dimensity 700 5G avec une fréquence de 2,2GHz et 6 Go de RAM.

L'appareil photo promet des vidéos en Full HD grâce à ses trois capteurs arrière de 48 Mpx, 2 Mpx et 2 Mpx. Côté frontal vous avez un objectif de 16 Mpx pour les selfies. La mémoire interne est de 128 Go mais il est tout à fait possible de rajouter une carte microSD afin d'étendre celle-ci.

La batterie est compatible charge rapide 18W, et pour déverrouiller votre smartphone vous avez un capteur d'empreinte digitale ou une reconnaissance faciale 2D afin d'éviter que tout le monde ne s'y connecte.