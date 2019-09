🔥 French Days : PC portable HP + pack gamer Skillkorp à 799€ au lieu de 1098,97€

Une offre renversante chez Boulanger

Un PC portable très performant

Avec ce pack ultra complet que propose Boulanger sur son site, vous serez armé pour vous lancer dans une nouvelle aventure de gaming, version nomade. En effet, avec cet ordinateur portable HP totalement dédié au jeu, vous pourrez démarré des parties où vous voulez, quand vous voulez. L'offre bénéficie de 27% de réduction, ce qui vous fait très concrètement économiser presque 300€ si vous acheter le pack pendant les French Days.En commandant sur Boulanger, vous pouvez bénéficier de la livraison gratuite, en magasin, en point retrait ou directement chez vous, c'est vous qui choisissez ! Vous attendrez alors environ 2 à 3 jours ouvrés pour déballer votre achat. Si vous êtes impatient de recevoir votre pack, vous pouvez choisir la livraison en accélérée, votre colis arrivera alors chez vous dès le lendemain. Cerise sur le gâteau, chez Boulanger vous pouvez régler votre précieux pack en 3 ou 4 fois par carte bancaire et ce, sans payer aucun frais !Regardons un peu plus en détail le contenu de ce pack pour gamer. Tout d'abord, l'ordinateur portable HP n'est autre que le Pavilion de gaming 15-CX0009NF habituellement vendu à 999€. Vous paierez donc l'ensemble du pack moins cher que le prix initial du PC. La taille de son écran Full HD est de 15,6 pouces, ce qui permet aux images de bien se déployer pour une expérience de jeu confortable même sur PC portable. Il embarque un processeur Intel Core i5-8250U à 1,6 GHz qui peut pousser jusqu'à 3,4 GHz en mode turbo. Il possède une maxi RAM de 12 Go qui est donc particulièrement adaptée au gaming. Pour toujours plus de pêche, la mémoire interne de 1 To est complétée par un SSD qui fait 128 Go. Pour parfaire le tableau, le PC Pavilion de gaming possède la carte graphique NVIDIA GeForce GTX1050 avec 2 Go GDDR5.Le clavier Skillkorp présent dans ce pack est un accessoire parfaitement adapté aux jeux vidéo qui possède des touches semi-mécaniques permettant une utilisation plus précise. Il bénéficie d'un rétro-éclairage et son câble fait 2 mètres de longs. Ce produit coûte d'ordinaire 49,99€. Passons à présent à la souris Skillkorp qui s'adapte aussi bien aux droitiers qu'aux gauchers et affiche une sensibilité maximale de 5000 dpi. Son design ergonomique et dynamique en fait un bon mulot de gaming. Enfin, vous recevrez un tapis de souris en tissu et en caoutchouc, également de la marque Skillkorp, qui affiche les dimensions suivantes : 45 x 38 x 0.3 cm. Ce tapis a été pensé pour faciliter les mouvements des joueurs tout en leur apportant plus de confort.Avec cet équipement complet, rien ne vous arrêtera. Vous pourrez lancer des parties où vous voulez en étant aussi à l'aise qu'à la maison.