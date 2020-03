Promo Pack Fnac : 2 ampoules + 2 lampes connectées Philips + pont de connexion Hue BridP

Un équipement domotique qui a fait ses preuves

Changez l'ambiance de votre maison en quelques secondes

Les ampoules connectées sont l'un des meilleurs appareils pour commencer à découvrir l'univers de la domotique mais aussi pour faciliter son quotidien à la maison. Quoi de plus agréable que de voir ses lumières s'allumer automatiquement à la tombée de la nuit? Ou de changer d'ambiance selon que vous invitiez vos amis ou que vous passiez la soirée avec votre moitié ? Tout cela est possible grâce aux ampoules Philips Hue.Le pack proposé ici par la Fnac inclut tout d'abord deux ampoules LED, avec une durée de vie de 25 000 heures. Elles peuvent afficher n'importe quelle couleur, soit pour tamiser la lumière de votre pièce à vivre mais également pour donner une ambiance particulière à votre salon ou à votre chambre à coucher. C'est vous qui décidez de quelle couleur vous avez besoin en utilisant l'application Hue de votre smartphone ou le logiciel domotique inclut avec votre téléphone.Le pack inclut également deux Philips Hue Play. Ce sont des barres de lumière qui se posent sur le sol, un meuble ou dans une étagère et permettent là encore de focaliser l'attention grâce à un jeu de lumière subtil. Vous pouvez coordonner tous vos appareils Hue et créer différents scénarios dans une pièce, comme un coucher de soleil qui traverse l'ensemble de votre espace de vie. Sensations garanties !Enfin le pack inclut l'élément indispensable pour faire fonctionner l'ensemble de votre parc Hue : le bridge. Il se branche directement à votre box internet avec une prise Ethernet et permet de relier les ampoules et barres de lumière ensemble pour que vous puissiez les contrôler , même à distance depuis votre smartphone. Vous pouvez allumer vos lumières quelques minutes avant de rentrer chez vous par exemple pour éviter de rentrer dans le noir, le tout d'une simple commande vocale ou d'une pression dans l'application.Profitez dès à présent de tout cet équipement actuellement proposé par la Fnac avec une réduction de 38%. C'est un bon plan limité dans le temps qui n'attend que vous !