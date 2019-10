PC Ultra-Portable Dell Inspiron 14 3481 14" à 429,99€ au lieu de 549,99€

Le Dell Inspiron 14 3481 en vente flash

Intel Core i3, 4 Go RAM, 128 Go SSD,... les caractéristiques du PC ultra-portable

Vous avez donc jusqu'à ce vendredi 25 octobre 2019 à 18 heures précises pour profiter de la vente flash sur l'achat du pc portable Dell Inspiron 14 3481.Alors qu'il est normalement vendu à 549,99 euros, le prix du laptop descend à 429,99 euros à l'occasion de la vente. Concernant les frais de port, ces derniers sont gratuits pour une livraison à domicile ou en magasin Fnac.Le Dell Inspiron 14 3481 est équipé d'un processeur Intel Core i3 7020U, de 4 Go de mémoire vive, du système d'exploitation Microsoft Windows 10 S Édition Famille ainsi qu'une carte graphique intégrée Intel HD Graphics 620. Du côté du stockage, vous disposerez de 128 Go en SSD.L'écran 14" du Dell Inspiron 14 3481 vous permettra de profiter de tous vos contenus favoris en résolution HD (1366 x 768px). Pour la connectique, on retrouve le Bluetooth 4.1, le Wi-Fi Wireless 1810, 1 port Ethernet RJ-45 Gen 1, 2 ports USB, 1 port USB 2.0, 1 port HDMI et 1 lecteur de carte SD.